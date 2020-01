Marly Figueredo fue protagonista de varias burlas y críticas a causa de sus seguidas pifiadas en torno al gobierno. La esposa del ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann confesó a través de su cuenta de Instagram que la sobrecarga emocional le provocó parálisis parcial facial.

“Debido a una sobrecarga emocional, entre otras cosas, tuve una parálisis parcial facial. Fue algo que me bajoneó mucho. Además tenía que trabajar en televisión. Tanto así que me tuve que bancar todo tipo de burlas críticas y ofensas. Es más hasta yo me reía”, escribió.

“Desconectar mis emociones, mi sensibilidad y mi empatía era una obligación. Hoy meses después, volviendo más madura y más fuerte viendo la foto sin maquillaje y sinvergüenza puedo decir que recuperé mi rostro a un 75%”, continuó la mediática en su publicación que acompañó con una selfie donde se la ve junto a su hija Tiziana.

También aprovechó su post para aconsejar a sus seguidores. “Nuestra paz ni tranquilidad no se negocian. Nadie merece. No permitas que te intoxiquen la energía ni lleves los problemas muy en serio. No hagas sentir mal con palabras o actitudes al otro. Mejor tener empatía. Nunca sabemos por cual problema esta pasando o que le llevó a eso”.