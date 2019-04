Coppola cumple 80 años y acaricia por fin el rodaje de "Megalopolis"

Los Ángeles. Francis Ford Coppola, autor de algunos de los mayores clásicos del cine, como "The Godfather", "The Godfather: Part II" o "Apocalypsis Now", cumple este domingo 80 años con el firme propósito de comenzar a rodar próximamente su ambiciosa "Megalopolis", un proyecto que lleva décadas acariciando.

Fuente: EFE / Antonio Martín Guirado