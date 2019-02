Se avecina una futuro oscuro para los Grammys pues de a poco varios artistas influyentes de la escena mundial se rehusan a aparecer en la gala que se llevará a cabo este domingo.

SIN LAZOS CON EL HIP HOP

Los motivos son diferentes entre sí. Por ejemplo, por parte de los músicos, tanto Drake, Childish Gambino y Kendrick Lamar rechazaron tocar en la próxima entrega de los Grammy, de acuerdo con un informe de The New York Times, ya que en gran parte la Academia no termina de conectarse con el mundo del hip hop, según especificó Ken Ehrlich, uno de los productores de la ceremonia.

“El hecho es que seguimos teniendo un problema en el mundo del hip-hop. Cuando no se llevan a casa el gran premio, el respeto de la Academia y lo que representan los Grammys. Sigue siendo menos significativo para la comunidad del hip-hop, lo cual es triste”, dijo al medio.

ARIANA GRANDE DICE NO SINO CANTA 7 RINGS

Por otro lado, el caso de Ariana Grande se envuelve en una polémica pues la misma tuvo que salir a desmentir los dichos de Ehrlich respecto a su ausencia.

La artista compartió las citas del productor de los Grammy a The Associated Press, donde él dice que ella sintió que era demasiado tarde para que planeara su presentación.

“Mantuve mi boca cerrada, pero ahora estas mintiendo sobre mí”, inició señalando en Twitter Grande, para luego expresar que no le sería complicado hacer un show para los Grammy.

“Puedo hacer una presentación en la noche y tú lo sabes, Ken. Mi creatividad y mi manera de expresarme te ahogó, fue ahí cuando decidí no asistir. Espero que el programa sea exactamente cómo quieres y más”.

i’ve kept my mouth shut but now you’re lying about me. i can pull together a performance over night and you know that, Ken. it was when my creativity & self expression was stifled by you, that i decided not to attend. i hope the show is exactly what you want it to be and more.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) 7 de febrero de 2019