Conocido en el ambiente del rap, la muerte del cantante Nipsey Hussle causó gran conmoción entre los referentes de la industria estadounidense tras conocerse la noticia.

Nacido en Ermias Asghedom, Hussle fue visto por muchos en Los Ángeles como un eje de la comunidad, redistribuyendo sus ganancias en los vecindarios plagados de violencia de los que provenía.

El artista participó en un proyecto para reclamar los distritos del sur de la ciudad de California para los residentes negros que lo hicieron cantar.

“Me crié dentro de la cultura de pandillas”, le dijo al diario Los Ángeles Times en una entrevista, en 2018. “Nos rodeaba la muerte, el asesinato. Era como vivir en una zona de guerra, donde la gente muere en estas cuadras y todos están un poco habituados a eso”.

Esta situación cotidiana le hico encontrar la muerte el domingo y su partida fue llamada de atención de artistas como Snoop Dogg, Rihanna o Drake.

“Se han ido demasiado pronto”, publicó el rapero Snoop Dogg en Instagram. “Estoy muy triste ahora mismo, solo reflexionaré sobre los buenos tiempos que tuvimos”.

Rihanna por su parte publicó que ”¡esto no tiene ningún sentido!”.

Y añadió: “¡Mi espíritu está sacudido con esto! ¡Dios mío, que su espíritu descanse en paz y puedas conceder consuelo divino a todos sus seres queridos!”.

