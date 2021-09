Desde su cuenta en Instagram, la mediática comentó que días atrás visitó a su madre y mientras compartía tereré con ella, la lastimó con unas expresiones. “A mí nunca luego me gustó como vos fuiste, yo quería que vos seas un macho con camisa, policías, militar, no lo que sos ahora”, los comentarios fueron hechos delante de su pareja sentimental.

“¿Te molesta verdad que te digan las cosas en la cara?”, acotó su madre. La instagramer dijo no entender el por qué de la reacción de su madre, ya que asegura no darles motivos.

La farandulera reveló además que no lleva la misma sangre que sus hermanos y que nunca se llevó bien con ellos. los mismos. Dijo que descubrió que ellos le silenciaron las historias en Instagram, debido a eso no se enteró que su madre ya había recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.

Disparó contra su hermana, ventilando “trapos sucios”.

“Sé que vas a ver este video, Úrsula, y hay que admitir que sos una bandorela, inútil, que desde que nació tu hijo nunca te hiciste cargo de él y siempre le mantuviste en el Palacio Real (su casa) para que mamá a esta edad se rompa el lomo vendiendo mandioca para que no le falte pañal, leche y otros alimentos porque quien sabe qué vos haces, nunca se sabe nada de vos”.

Trajo a flote un momento en le que aseveró, se sintió muy mal a causa de ella. “No me voy a olvidar nunca de aquel grandísimo daño que me hiciste y sé que te vas a acordar de lo que me gritaste aquella vez que me tuve que internar y encerrar y que desde esa vez no volví a ser la misma persona”.

Reveló que cuando era pequeña escuchó una conversación familiar, en donde su hermana mencionó que cuando su madre muriera, iban a vender sus partes y como La Comadre no lleva su sangre la echarían a la calle. “¿Y a dónde se iba a ir una criatura de 13 años que no tenía como mantenerse?”.

“Kenny”, como se hace llamar la Comadre, agradeció que actualmente su realidad es distinta, ya que es empresaria y cuenta con ingresos propios para mantenerse a sí misma y a su madre.