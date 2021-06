Abc Color no se toma por aludido en la “dura advertencia” de EEUU sobre casos de lavado

El diario Abc Color del grupo Zuccolillo, en su edición del martes 29, publicó como principal título de portada que la enviada de Joe Biden, la subsecretaría de Estado norteamericana Victoria Nuland, lanzó una “dura advertencia de EEUU, a los corruptos y lavadores” y avisó a Paraguay que su país posee “herramientas fuertes” y no tiene miedo para usarlas. El medio apunta a políticos “corruptos y lavadores”, sin tener en cuenta que uno de los casos que precisamente es considerado emblemático para la justicia del país del Norte tiene que ver el banco Atlas, entidad bancaria señalada porque habría integrado el esquema que uso el fallecido ex dirigente deportivo Nicolás Leoz (+) para lavar parte de los US$ 200 millones desviados de la Conmebol.



Fuente: Por Jorge Torres Romero