La medida amplía enormemente la acción de la administración Biden el mes pasado para compartir alrededor de 4 millones de dosis de la vacuna con México y Canadá. La vacuna AstraZeneca se usa ampliamente en todo el mundo, pero aún no ha sido autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.

La Casa Blanca se siente cada vez más segura sobre el suministro de las tres vacunas que se administran en los EE. UU., En particular después del reinicio de la dosis única de Johnson & Johnson durante el fin de semana. Estados Unidos también ha estado bajo una creciente presión en las últimas semanas para compartir una mayor cantidad de su suministro de vacunas con el mundo, ya que países como India experimentan oleadas devastadoras del virus y otros luchan por acceder a las dosis necesarias para proteger a sus poblaciones más vulnerables.

“Dada la sólida cartera de vacunas que ya tiene EE. UU. Y que han sido autorizadas por la FDA, y dado que la vacuna AstraZeneca no está autorizada para su uso en EE. UU., No necesitamos usar la vacuna AstraZeneca aquí durante las próximas meses ”, dijo el coordinador de COVID-19 de la Casa Blanca, Jeff Zients. "Por lo tanto, EE. UU. Está buscando opciones para compartir las dosis de AstraZeneca con otros países a medida que estén disponibles".

Más de 3 millones de personas en todo el mundo han muerto de COVID-19, incluidas más de 572,000 en los EE. UU. Ha vacunado a más del 53% de su población adulta con al menos una dosis de sus tres vacunas autorizadas de Pfizer, Moderna y J&J, y espera tener suficiente suministro para toda su población a principios del verano.

Se han producido alrededor de 10 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca, pero aún no han pasado la revisión de la FDA para "cumplir con sus expectativas de calidad del producto", dijo Zients, y señaló que el regulador estadounidense es reconocido como el "estándar de oro" para la seguridad en todo el mundo. Ese proceso podría completarse en las próximas semanas. Aproximadamente 50 millones de dosis más se encuentran en varias etapas de producción y podrían estar disponibles para su envío en mayo y junio en espera de la aprobación de la FDA.

Estados Unidos aún tiene que determinar a dónde irán las dosis de AstraZeneca, dijo Zients. Los vecinos de México y Canadá han pedido a la administración de Biden que comparta más dosis, mientras que decenas de otros países buscan acceder a suministros de la vacuna.

"Estamos en el proceso de planificación en este momento", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, cuando se le preguntó a dónde irían las dosis.

Las dosis de AstraZeneca serán donadas por el gobierno de EE. UU., Que ha contratado a la empresa por un total de 300 millones de dosis, aunque la empresa ha enfrentado problemas de producción.

La decisión de la administración de compartir vacunas recibió elogios de los grupos de ayuda no gubernamentales, que alentaron a la Casa Blanca a desarrollar planes para compartir aún más dosis.

“La decisión de la administración Biden de comenzar a compartir las vacunas de AstraZeneca es una buena noticia y un primer paso importante para que EE. UU. Comparta más de su enorme arsenal de vacunas”, dijo Tom Hart, director ejecutivo interino de The ONE Campaign. "La administración de Biden debe aprovechar este primer paso bienvenido y comenzar a compartir más vacunas lo antes posible".

Las dosis de AstraZeneca en los EE. UU. Se produjeron en una planta de Emergent BioSolutions en Baltimore que ha sido objeto de un mayor escrutinio regulatorio y público después de estropear lotes de la vacuna J&J. EE.UU. presionó a J&J para que se hiciera cargo de la planta y, como parte del esfuerzo para garantizar la calidad de las vacunas recién producidas, ordenó a la instalación que dejara de producir la inyección de AstraZeneca. AstraZeneca todavía está buscando identificar una nueva planta de producción en EE. UU. Para sus dosis futuras.

Inicialmente, se esperaba que la vacuna de AstraZeneca fuera la primera en recibir la autorización federal de emergencia, y el gobierno de EE. UU. Ordenó suficiente para 150 millones de estadounidenses antes de que los problemas con el ensayo clínico de la vacuna demoraran la aprobación. El ensayo de la compañía con 30.000 personas en EE. UU. No completó la inscripción hasta enero y aún no ha solicitado una autorización de uso de emergencia ante la FDA.