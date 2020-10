Trump salió a pie del hospital para montarse en el vehículo que lo llevó al helicóptero presidencial Marine One, que le trasladó de vuelta a la Casa Blanca.

En su breve recorrido entre la puerta del hospital y la camioneta, Trump saludó a las cámaras levantando el puño y también el pulgar, dos de sus gestos característicos. El presidente dio las “gracias”, pero no respondió a las preguntas de los periodistas.

Antes de salir del centro médico, el presidente tuiteó: “¡Estaré muy pronto de vuelta a la campaña!”.

Will be back on the Campaign Trail soon!!! The Fake News only shows the Fake Polls.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020