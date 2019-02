El potencial terapéutico de los preparados de cannabis para el tratamiento del dolor y otras afecciones médicas como la epilepsia y la espasticidad asociadas a la esclerosis múltiple fue el argumento principal para que la OMS recomienda el retiro de la sustancia del listado de la Convención Única sobre Estupefacientes. Ya en el 2017 se dio el primer paso para no considerarla peligrosa.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), recomendó a los gobiernos que retiren el cannabis y la resina de cannabis de la Lista IV de la Convención Única sobre Estupefacientes, informa el portal Infobae.

Este listado contiene drogas que se consideran peligrosas y sin ninguna importancia terapéutica. El cannabis y la resina de cannabis fueron incluidos en ese apartado al momento de la adopción de la Convención Única, en 1961.

La recomendación de la OMS, se efectivizó a través de una carta de su director general Tedros Adhanom, dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres y esta será sometida a votación durante el 62º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes (CND) que se reunirá en Viena, Austria, en marzo.

Los expertos en drogas de la OMS (ECDD) por sus siglas en inglés, sugieren retirar el cannabis de ese listado e incluirlo en un menos restrictivo que es la Agenda I.

El informe es el resultado de una reunión de la ECDD entre el 12 y el 16 de noviembre de 2018 y avala el "potencial terapéutico" de los preparados de cannabis para el tratamiento del dolor y otras afecciones médicas como la epilepsia y la espasticidad asociadas con la esclerosis múltiple, señala el medio.

Entre las recomendaciones se incluye que el cannabis debe fiscalizarse a un nivel que prevenga los daños causados por el consumo y al mismo tiempo, no actúe como barrera para el acceso y la investigación para el uso médico.

Ya en 2017, el Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia concluyó que "en estado puro, el cannabidiol no parece ser nocivo ni tener riesgo de abuso. Por consiguiente, como no es una sustancia objeto de fiscalización por sí misma, sino únicamente como componente de extractos del cannabis, la información actual no justifica un cambio de esta situación para incluir el cannabidiol entre las sustancias fiscalizadas".