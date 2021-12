La Dra. Maria Van Kerkhove, líder técnica de Covid-19 en la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo que todavía es "muy pronto" en términos de comprensión de la nueva variante, pero dijo que la información llega a diario. La variante Omicron se ha informado en 23 países, según la OMS.

En una conferencia de prensa, el Dr. Van Kerkhove dijo: “Aún no tenemos toda la información sobre la transmisión en términos de si hay una ventaja de aptitud física, si es más transmisible. Hay alguna sugerencia de eso, pero nuevamente son los primeros días. Esperamos tener más información sobre la transmisión en unos días, no necesariamente en semanas, sino en días".

