Las vacunas rusas debían llegar al Perú a partir de septiembre, tal como anunció el Gobierno anterior de Francisco Sagasti, pero "hasta ahora no llegan y entendemos que estas vacunas, por lo menos en este año, no las vamos a tener", indicó el ministro a RPP Noticias.

"Las vacunas que se comprometió el Gobierno anterior no estaban pagadas, son contratos pero no están pagados. Por tanto, las empresas no están sujetas a ninguna obligación legal de traerlas puntualmente", añadió Cevallos.

El titular de Salud dijo haberse comunicado con el Fondo de Inversiones Ruso, a cargo del acuerdo, y que le respondieron que "no tienen disponible las vacunas y que tienen dificultades en la producción".

En ese sentido, el ministro declaró que la distribución de las vacunas contra la covid-19 en el país se reducirá en octubre debido a que "se cayó la llegada de Sputnik V y las vacunas por Covax no llegan a muchos países".

Hasta la fecha, Perú ha aplicado 26,7 millones de dosis de vacunas, de las cuales 15,8 millones corresponden a la primera dosis y 10,9 millones a la segunda dosis, que representa 39 % de la población mayor de 12 años de edad.

De otro lado, Cevallos confirmó que el personal médico, adultos mayores de 65 años y personas con comorbilidades recibirán una tercera dosis de refuerzo de la vacuna, principalmente Pfizer y AstraZeneca.