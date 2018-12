"Acabo de tener una larga y muy buena llamada con el presidente Xi (Jinping) de China. El trato está avanzando muy bien. Si se hace, será muy completo, cubriendo todos los temas, áreas y puntos de disputa. ¡Se está haciendo un gran progreso!", señaló Trump en su cuenta de Twitter.

Estados Unidos y China se encuentran en medio de una tregua comercial de 90 días acordada entre Trump y Xi durante la cumbre del G20 en Argentina a principios de diciembre.

Si cuando acabe ese plazo -que comenzó el 1 de diciembre- no hay una solución satisfactoria a las preocupaciones de EE.UU., los aranceles estadounidenses a productos chinos por valor de 200.000 millones de dólares se subirán del 10 % actual al 25 %.

Pese a la tensión comercial entre ambos países durante los últimos meses, la tregua ha supuesto buenos gestos por parte de los dos gobiernos en materia económica.

El Ministerio chino de Finanzas anunció a mediados de diciembre que China suspenderá los aranceles adicionales para vehículos y piezas de automóviles fabricados en Estados Unidos durante tres meses a partir del 1 de enero de 2019.

Just had a long and very good call with President Xi of China. Deal is moving along very well. If made, it will be very comprehensive, covering all subjects, areas and points of dispute. Big progress being made!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de diciembre de 2018