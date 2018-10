La empresa Mota-Engil aclaró que no se retiró de la zona de obras del Metrobús y que está comprometida con terminar el trabajo. Para demostrarlo, realizó la renovación de la garantía con un banco de plaza, salvando así al Estado de perder millones.

La encargada del Metrobús reiteró, en un nuevo comunicado, la disponibilidad para encontrar mecanismos y soluciones necesarias para el éxito del proyecto y mitigar las afectaciones.

Informó que al vencerse ayer lunes el periodo de validez de garantía con el banco Itaú, decidió respaldar el anticipo recibido para la ejecución de las obras, de modo a dejar en claro que no se abandonó la obra y que tampoco el contrato está rescindido. El monto en cuestión es de US$ 7.045.408.

Mencionó que recibió en total US$ 23 millones por obra ejecutada y en concepto de anticipo, mientras que sus egresos fueron de más de US$ 24 millones, dejando un margen financiero negativo para la firma constructora. No obstante, esta aseguró en todo momento que desea seguir al frente de las obras.

Por su parte, el Gobierno Nacional ya comenzó a bajar los decibeles e insiste ahora en buscar los mejores mecanismos para dar una solución al problema.