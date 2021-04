“Creo que el programa Pytyvõ Medicamentos está funcionando relativamente bien, hay que entender que es un programa nuevo que va a ir teniendo sus ajustes, tenemos algunos mensajes preocupantes del primer fin de semana, pero también otros positivos en términos de alcance de este ‘nobel’ programa”, dijo Mario Abdo Benítez en Palacio de Gobierno.

Envió su solidaridad con todos los que acuden al sistema de salud, algunos con muy buenas experiencias y otros no. Pese a esto, prometió que persistirá el mayor esfuerzo.

Destacó que ya puso como prioridad no solamente Itaipú sino también Yacyretá, a cuyos consejos ya remitió el pedido de priorizar no solamente los recursos no comprometidos, sino también los comprometidos a fin de que sus usos sean postergados y que el financiamiento no sea un problema.

Respecto a la ley aprobada en Senadores, que en lugar de hacer todas estas solicitudes, directamente habilita a la utilización de los fondos de las binacionales en concepto de gastos sociales, Abdo no opinó y se retiró.