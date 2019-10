La Dirección de Contrataciones Públicas deberá finalizar la investigación a la empresa Intec, que pertenecía a Julio Ullón y que ganó 23 licitaciones. Según los resultados de la pesquisa, Abdo decidirá si da un nuevo cargo o no al ex jefe de gabinete.

“Hemos hablado que primero tenemos que cerrar ese proceso de investigación que lleva Contrataciones Públicas para despejar toda duda sobre mi gestión, cuando finalice ese proceso, el presidente va a evaluar si vuelvo o no a la administración”, reveló Julio Ullón tras reunirse en Palacio de López con el mandatario.

Aclaró no obstante que desde mayo del 2018 dejó de pertenecer a la firma Intec, cuando vendió sus acciones a los ingenieros Alcides José Cáceres y José Luis Cáceres.

Pese a esto acotó que aunque continuase siendo parte de esta empresa, no existiría ninguna irregularidad en que su firma fuera adjudicada pues existen muchos precedentes similares dentro de Contrataciones Públicas. Sostuvo que la prohibición de participar solo rige para el funcionario que fuera parte de la misma institución que llama a licitación.

“Ni si no hubieses vendido no habría irregularidades porque no soy funcionario de la ANDE y no tengo participación en el pliego de bases y condiciones, ni en el comité de evaluaciones ni en la planificación”, aclaró.

Recordó que hubo 43 oferentes y que se adjudicó a la oferta más baja, pues la ANDE ahorró 51.000 millones de guaraníes, según Ullón.

RENUNCIA

En cuanto a su renuncia aseguró que era algo que ya venía manejando con la idea de ir descomprimiendo la situación política en la cual mantenía confrontaciones con ciertos referentes del partido. En tal sentido reconoció que nunca abandonó la militancia en la ANR y que esto de alguna manera contribuyó a complicar el ambiente.

INTERNISMO Y MARTÍN ARÉVALOS

A criterio de Ullón, gran parte del internismo en Añetete fue culpa del senador Martín Arévalo, ya que fue él quien más difundió una campaña de “difamación y calumnia! en su contra.

En cuanto a su posible candidatura a la Intendencia de Asunción aclaró que es algo que está en veremos. Julio Ullón se retiró del Palacio de Gobierno con una carpeta que decía Secretaría Técnica de Planificación, pero negó que esto tenga algo que ver con su posible futuro cargo.

Esta es la carpeta que llevaba Julio Ullón.