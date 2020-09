Integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) prometieron a Obdulia Florenciano que Mario Abdo Benítez, quien estuvo ayer en Concepción, lo visitaría a más tardar en el transcurso de hoy viernes, pues permanecería en el norte hasta hoy.

Sin embargo, el jefe de Estado finalmente ya regresó a la Capital ayer, después de conversar con los encargados del operativo en el norte.

“No quieren dar la cara porque no hacen nada y no quieren poner compromiso porque no van a encontrarle al EPP, por eso no quieren comprometerse, no puede ser que no haya noticias”, dijo Florenciano al corresponsal del grupo Nación, Ángel Flecha.

Contó que también conversó con la familia Urbieta, ya que ellos también guardaban la esperanza de conversar con el mandatario sobre el ganadero Félix Urbieta, pero se quedaron con las ganas.

La madre del suboficial Edelio Morínigo amenazó con tomar medidas extremas y crucificarse en el transcurso de hoy en protesta por el nulo accionar del Gobierno en la búsqueda de su hijo.