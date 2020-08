Minimizó las denuncias y dijo que ya las escuchó durante la campaña elec­toral del 2017. “Estas son denuncias cuando él era gobernador (…). Nosotros ya conocíamos de esto, en plena campaña fue una denuncia que se llevó adelante en toda nuestra campaña interna”, mencionó el mandatario.

Aguardará la actuación del Ministerio Público y la deci­sión de la Justicia para tomar una decisión sobre Fried­mann. “Que actúe la Justi­cia, yo espero que siempre las instituciones actúen y una vez que la institución hable, que haya una imputación, ya está todo esto en la Fisca­lía, vamos a aguardar. En el momento en que la Justicia se pronuncie vamos a tomar (una decisión)”, sentenció.

Igualmente, dijo que no se convertirá en juez de uno de sus aliados políticos en las campañas electorales para las internas partidarias del 2017, en las que salieron vic­toriosos. “No me quiero con­vertir en juez en un hecho que ya tuve conocimiento en el momento que fue mi aliado político en Guairá y donde ganamos por más de 15.000 votos en las elecciones. Yo voy a esperar que hable la Justicia y voy a tomar medi­das”, expresó el mandatario durante el lanzamiento del programa Ñapu'ãke.

CAMBIOS

El jefe de Estado se refirió también a los cambios en su gabinete, principalmente ante la presión sobre algu­nos ministros cuestionados y mencionó que efectivamente se estarían dando los cam­bios de ministros, pero no desde el 15 de agosto como se aguarda. “Va a cambiar ministros, sí, pero no el 15 como la gente quiere, vamos a ir cambiando. Los minis­tros están en absoluto crite­rio del Poder Ejecutivo. No hay nombres, vamos a cam­biar”, dijo el mandatario.

Afirmó que los secretarios de Estado están abocados a la realización del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2021, por lo que es inopor­tuno realizar las salidas y los cambios, por lo que la evalua­ción se daría a finales de este año. “Ya vamos a seguir eva­luando de acá a fin de año y si hay algo que yo considero que tengo que cambiar o mejorar, o porque pierde la confianza, o requiere de una mejor ges­tión”, indicó.

“Termina lavándose las manos”

El abogado Óscar Tuma, defensor de Hugo Alexander Torales, afirmó que la actitud del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, es meramente política y con eso se lava las manos con relación a las denuncias contra Rodolfo Friedmann.

“El Presidente respondió políticamente, dio una respuesta polí­tica y no jurídica. Él termina lavándose las manos y dice que es un problema jurisdiccional, un problema de los fiscales, de la Justicia. Es una posición, no quiero arriesgarme a decir acertada o equivocada, pero creo que es una exposición neutral, dejando que la Justicia actúe, que es muchas veces lo que nosotros solici­tamos”, mencionó.

Asimismo, Tuma refirió que durante 10 años ocupó una banca en la Cámara de Diputados y aseguró que el reclamo de la ciudada­nía siempre apunta a los políticos; sin embargo, también se debe apuntar a la Justicia. “Hay que entender que todas las quejas y molestias ciudadanas se centran en la política, y el problema de la clase política radica en la Justicia. Y es la Justicia la que es lenta y la que debe actuar. Creo que debemos desviar un poqui­tito la mira de nuestra artillería y apuntar un poco a los órganos jurisdiccionales”, indicó.