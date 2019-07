En entrevista con la 970 AM, Adolfo Ferreiro manifestó que el servicio de taxi es considerado como un servicio público debido a su naturaleza y teniendo en cuenta que se trata de una cuestión de interés colectivo y no particular.

Según refirió, el taxi está definido, autorizado y controlado como un servicio público por parte de la Municipalidad de Asunción, esto en base a la Ordenanza 26/92 “Que regula el servicio de transporte de personas en automóviles de alquiler”.

A través de su cuenta de Twitter (@Pykare), el abogado y exsenador nacional había hablado sobre este mismo tema y sostuvo que “el taxi es un servicio público prestado por privados”, tal y como ocurre con las empresas de telefonía celular, los ómnibus del transporte público, las instituciones educativas, entre otros.

Durante la entrevista radial dio a entender que cuando un conductor utiliza una aplicación móvil (como MUV o Uber) para hacer el transporte de personas, esto podría considerarse como un servicio de taxi, atendiendo a lo que establece la ordenanza municipal. “Como funciona el derecho administrativo, cuando está autorizada una cosa de una manera, no está autorizada de la otra. No hay laguna legal ni falta de reglamentación”, añadió.

Ferreiro también había señalado vía Twitter que “lo que está prohibida es toda prestación de transporte que se haga por vehículos y choferes no autorizados”, en directa alusión a los socios conductores de ambas plataformas de intermediación digital.

Finalmente, indicó que primero se debería modificar la ordenanza vigente para incorporar la prestación de los servicios proveídos por MUV y Uber, de manera a que puedan operar bajo un marco regulatorio y no trabajar de manera irregular.