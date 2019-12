A las 6:30 de este jueves, Mario Abdo Benítez y su comitiva, parten desde el Silvio Pettirossi rumbo al aeropuerto Internacional Do Caxias do Sul, a donde llegarán a las 8:30. De allí se trasladará al Hotel & Spa do Vinho, donde se desarrollará la cumbre del Mercosur.

Su primera actividad será la reunión con su homólogo Jair Bolsonaro, tras la cual recibirán a los demás integrantes del Mercosur para luego dar inicio a la cumbre en la que se prevé el traspaso de la Presidencia Pro Témpore al Paraguay.

Se procederá a la firma de varios acuerdos, entre ellos el de la protección mutua de las indicaciones geográficas de los Estados del Mercosur, así como un documento de alcance parcial para la facilitación del transporte de mercancías peligrosas en el Mercosur, entre varios otros acuerdos.

El retorno del presidente Mario Abdo Benítez está marcado para las 18:50. Retomará sus actividades oficiales mañana viernes.