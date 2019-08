Un audio del jefe de suministros del SNPP, Carlos Rodríguez, revela que la ministra Carla Bacigalupo instruyó a presentarse desde las 6:00 de la mañana frente al Palacio de López para apoyar a Mario Abdo Benítez. Quienes no acudían debían afrontar las consecuencias.

“La ministra quiere el acompañamiento para el señor presidente de la República hoy frente al Palacio de Gobierno, a primera hora, desde las 6:00 de la mañana, por favor acoplarse al pedido de la señora ministra Carla Bacigalupo”, expresa el mensaje de Carlos Rodríguez, jefe de suministros del SNPP.

El funcionario subrayó que hay una orden “estricta” de la ministra. “Personas que no lleguen a apoyar entre jefes o directores que no lleguen a acudir a ese lugar, pide que después no se estén plagueando por una cuestión que va a pasar”.

[EXCLUSIVO]



El jefe de suministros del SNPP, Carlos Rodríguez, por instrucción de la ministra de trabajo, Carla Bacigalupo, amenaza a jefes y directores del ente con despedidos, sí es que no van al Palacio de Gobierno a apoyar al presidente, Mario Abdo Benítez #970AM pic.twitter.com/DuX1bwW5zA — 970 AM (@Radio970AM) August 1, 2019

Una multitud se congregó desde tempranas horas frente al Palacio de Gobierno, para llevar su apoyo al jefe de Estado, quien corría serio riesgo de ser enjuiciado junto al vicepresidente, Hugo Velázquez hasta que la bomba se desactivó con la anulación del acta de Itaipú, mediante la firma de un acuerdo esta mañana en la Cancillería.

Mediante este documento, tanto Brasil como Paraguay coinciden en que la falta de acuerdo sobre el cronograma de potencias a ser contratada de la Itaipú afecta negativamente la facturación de los servicios de electricidad de la entidad binacional y destacaron la importancia de encontrar una solución para el problema en el corto plazo.