La universitaria Sofía Wasmosy advirtió que la Escuela de Negocios y Formación Superior Initiative no está habilitada. “Ahora me enteré que me estafaron con un título MAU, pagué 90.000.000 y había sido no estaba habilitada por el Cones. ¿Cuánto les está coimeando por eso no intervienen?”, tuiteó.

En respuesta, Initiative indicó mediante un comunicado que Sofía Wasmosy no es alumna de la institución y además resaltó que los programas de posgrado son certificados por el CFT de la Pontificia Universidad Católica de Valparaiso, Chile, o por la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid, España.

Ahora me enteré que me estafaron con un título MAU, pagué 90.000.000 y había sido no estaba habilitada por el @ConesParaguay ¿Cuánto les está coimeando por eso no intervienen @ConesParaguay? @sedecopy ustedes por favor pueden intervenir. pic.twitter.com/HRMztsz1na — Sofía Wasmosy (@sofiaw230) February 25, 2021

Al respecto, César Ruffinelli, asesor jurídico externo del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), indicó a radio UNO 650 AM que están recibiendo varios reclamos referentes a ofertas académicas de instituciones de educación superior que no se encuentran legalmente habilitadas en el país.

Advirtió que durante la pandemia surgieron ofertas de instituciones que no están debidamente constituidas, por lo que se debe tener cuidado a la hora de optar por alguna de ellas. “Si no están registradas o catastradas en el Cones, esos títulos de las instituciones no van a ser registrados, porque el Cones es el órgano rector. Son como escuelas o colegios clandestinos que se abren, existen en el mundo virtual”, agregó.

Es por ello que, antes de elegir la institución educativa, se consulte en la página web del Cones si las carreras ofrecidas están legalmente habilitadas, remarcó Ruffinelli. Aclaró que los títulos obtenidos fuera del país sí se pueden homologar en el Paraguay, siempre y cuando la institución del extranjero cuente con el aval del respectivo órgano rector.

“Hay que tener cuidado porque hay muchas instituciones intermediarias que hacen cursos de grados y posgrado, en su buena fe las personas caen en sus garras, pero reciben un título que luego no pueden registrar. Yo puedo invocar que soy la filial de Harvard pero si no estoy registrado en el país, el título expedido no le va a servir”, agregó.

Indicó que en el caso de sufrir alguna irregularidad de este tipo, se recurra a la Fiscalía para denunciar el delito porque podría constituirse en una estafa.