Expertos en Pediatría desaconsejan el uso de la ivermectina en niños: alertan que puede ocasionar severos daños en su salud de forma permanente, incluso la muerte. Este antiparasitario no cuenta con evidencia científica que demuestre su eficacia para casos de Covid-19. Ruegan a los padres no suministrar el producto a sus hijos.

“Los niños pueden morir y si no fallecen, pueden quedar con alteraciones funcionales como insuficiencia hepática o problemas para toda la vida. La ivermectina en pediatría no está indicada y no existe una sola literatura científica –a nivel internacional - que promocione su uso en niños, no existe ninguna indicación”, expresó la Dra. Ana Campuzano, presidenta de la Sociedad Paraguaya de Pediatría (SPP) en entrevista con 1080 AM.

Por consiguiente, la especialista “rogó” a los padres que no suministren este antiparasitario a sus hijos, hasta tanto exista algún indicado de beneficio y que actualmente no lo hay.

Resaltó que hay 3 casos de intoxicación en menores por el consumo de la ivermectina, de los cuales uno está en grave estado internado en terapia intensiva del IPS.

“Eso no puede ser, aparte del riesgo de la enfermedad, tener también intoxicaciones por esta droga que no está indicada, que no existe evidencia y es una locura administrar en niños. Las indicaciones no dependen solo de las dosis, sino del tipo de reactividad que desarrolle el niño o la niña, ya que una dosis ínfima puede desencadenar un cuadro gravísimo”, reiteró.

En tal sentido, aconsejó a no automedicar ni autoindicar ningún medicamento a los niños. Añadió que hasta un mes de atrás no había casos graves de coronavirus en menores y que hay 10 niños en terapia intensiva a consecuencia del virus.