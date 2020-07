En entrevista con el canal GEN, el abuelo materno de Juliette Le Droumaguet (7) lamentó que hasta ahora no se tenga ningún resultado en el marco de la investigación iniciada por la Fiscalía y la Policía Nacional.

Pese a ello, se muestra esperanzado en que prontamente se tengan indicios que ayuden a dar con el paradero de su nieta, quien lleva casi tres meses desaparecida.

El hombre confirmó que luego de todo lo ocurrido logró conversar en dos ocasiones con su hija, Liliana Zapata, para tratar de obtener algún dato nuevo que pueda aportar a esta causa, pero sin conseguir ningún resultado. “Ella siempre me responde que no sabe, se mantiene en eso. Yo le creo porque si sabía a lo mejor ya me contaba, no creo que ninguna madre pueda estar escondiendo un dato importante”.

Sobre los allanamientos efectuados en la mañana de este martes, el señor Zapata indicó que no conoce a los propietarios de las viviendas allanadas, aunque reveló que sí llegó a conocer a uno de los alemanes que se encontraban presentes durante el operativo.

“Una noche estuvimos ahí con mi señora y mi hija y ese señor llegó llevando una manzana verde, puso sobre la heladera y dijo ‘esta noche va a cenar este Yuyú’. Fue días después de la pérdida de mi nieta”, expresó durante la entrevista con el canal.

El abuelo de la pequeña dijo que en ese momento no tuvieron en cuenta el comentario del alemán -cuyo nombre desconoce- pero después entraron en razón y se percataron de lo llamativo del gesto, siendo que la niña se encontraba desaparecida.

Finalmente, Zapata pidió la colaboración de la ciudadanía para dar aviso en caso de contar con información o sospechas que puedan dar con el paradero de la pequeña Juliette.