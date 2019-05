Roberto Almirón, presidente de la Federación de Camioneros Autónomos del Paraguay, sostuvo que falta voluntad política para mantener el precio del combustible, porque el margen de ganancia es muy grande.

“Solo quieren generar ganancias con los entes privados, prácticamente Petropar se volvió ente privado, dejando la regulación del precio a los emblemas privados”, dijo en charla con la radio 970 AM.

El representante del sector mencionó que cerrarán las rutas internacionales. "Nosotros a nivel país nos estamos uniendo, la idea es parar el Paraguay, todos estamos parados, no da para continuar. No podemos seguir por el precio del flete no cuadra. Vamos a sentirnos obligados a nivel país, salir en las rutas”, añadió.

Almirón indicó que cuentan con el apoyo de varios sectores, como la federación de taxistas, y pidió que la ciudadanía haga lo mismo.