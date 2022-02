En contacto con la 780 AM, Emilia Aranda, hermana de la fallecida Cristina Aranda, aseguró que la familia no se quedará con los brazos cruzados, y que una vez pasado el periodo de duelo, van a tomar acciones judiciales en contra de los organizadores del evento, que son de la empresa G5PRO.

“Es algo que venimos hablando en la familia, y en los próximos días se va a concretar. Tito es quien está siendo asesorado para saber los pasos a seguir“, indicó.

También José Aranda, hermano de Vita, señaló a la radio Monumental que la organización de ese evento masivo fue un completo desastre y que su ambulancia no contaba con los kits básicos para asistir a la mujer baleada. Por ello dijo que accionarán legalmente contra los organizadores.

Indicó que a su hermana le costaba respirar pero que en la ambulancia no podían intubarla. “Eso es lo que más indignó, que dijeran que mi hermana llegó intubada al Hospital de Itauguá, cuando eso es mentira, la ambulancia era un taxi, nada tenía ni siquiera andaba su radio para pedir auxilio a otra unidad. Mi hermana solo tenía una vía y por eso incluso me esposaron porque yo me fui a reclamar porque no le intubaron”, expuso.

La familia de la fallecida convoca para este sábado a las 19:00 horas a una manifestación frente a Mburuvicha Róga para exigir justicia.