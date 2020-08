"Nos perjudica enormemente", admitió Damián Fernández en charla con Radio Ñandutí, acerca de las restricciones que regirán para el consumo de bebidas alcohólicas.

El empresario indicó que "queremos una reunión con las autoridades" para tratar de encontrar una alternativa que no vaya en contra de sus negocios.

Además mencionó que habrán otros comercios que sí venderán las bebidas y que no estarían alineadas a las restricciones de este fin de semana.

"Si la ley es clara al respecto de la prohibición, estaríamos aceptando la medida pero si otros locales siguen vendiendo no me parecería justo", manifestó.

El gobierno adoptó la medida de restringir actividades dos fines de semana incluyendo la venta de alcohol. Dijo que la determinación es fatal porque se da justo en momentos en que estaban tomando vuelo.

"Estábamos llegando al 70% de recuperación. Pero este fin de semana bajamos a casi el 45% y con esta medida sentiremos más otra vez", lamentó.

También refirió que "no estamos volviendo a la normalidad, estamos peleando contra la pandemia, la no liquidez de efectivo, queremos incorporar más personal pero las ventas no nos ayudan".

Damián Fernández aseguró que todas las bodegas asociadas al núcleo cumplen estrictamente las normativas de seguridad sanitaria y que el 99% están formalizadas.

El flujo horario de mayor salida de bebidas es entre las 18:00 y las 00:00 y afirmó que la bebida más comprada es la cerveza, por encima del vino y otras variedades.