Un grupo de vecinos de la Avenida Quinta de Asunción se manifestó este sábado exigiendo nuevamente al intendente Mario Ferreiro que se pare y se vuelva atrás con la intención de crear el “bulevar gastronómico” sobre el paseo central. Una de las líderes vecinales acusó al jefe de la Comuna de inepto y de no conocer nada.

“Él está cayendo en su propia trampa. Él está acorralado por su propia ineptitud. Él no es apto para este trabajo. Él no conoce nada. Vamos a pedir la intervencion”, expresó Marta Martinessi a la 650 AM, criticando con dureza al intendente Mario Ferreiro.

Expresó que el intendente hace caso omiso a las invitaciones que le cursan y que jamás los recibió. Incluso, dijo que cuando se realizaron audiencias públicas, Ferreiro no apareció sino que mandó a sus asesores.

“Es una vergüenza todo lo que está haciendo del dinero”, sostuvo Martinessi durante la protesta realizada sobre el paseo central de la Avenida 5ta.

En el lugar, la Municipalidad de Asunción pretende crear un denominado “bulevar gastronómico” que consiste en eliminar los puestos de venta ambulantes como las lomiterías y construir casillas con pergolados para darle a la zona otra cara.

Sin embargo, los vecinos se oponen ya que -según dicen- no fueron consultados y que las casillas traerán problemas en la zona. La Municipalidad, por su parte, realizó un “rediseño” del proyecto para continuar con las obras pero ni aún logró convencer a los lugareños de construir el bulevar.