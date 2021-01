Delincuentes siguieron a una pareja y le robaron el automóvil cuando se disponían a ingresar a su domicilio en Lambaré. Afortunadamente no hubo heridos.

Amado Ortellado, conductor del automóvil Toyota Corolla 2003, explicó que alrededor de las 21:00 de ayer domingo llegaba a su vivienda ubicada en el barrio San Roque de Lambaré.

En ese momento se ubicó detrás de su vehículo una camioneta Toyota Hilux de color negro, descendieron dos hombres armados, apuntaron a Ortellado y lo obligaron a descender. Posteriormente se llevaron el rodado.

“Esas personas nos venían siguiendo, al llegar acá mi señora se baja para abrir el portón, me dicen que me ponga boca abajo y al caer se me cayó mi teléfono y aprovecharon para llevar también”, comentó Ortellado en comunicación con Gen.

Las imágenes quedaron registradas en las cámaras de seguridad de la vivienda. Los autores utilizaban pasamontañas y por fortuna no hirieron a las víctimas.

La denuncia fue presentada ante la Comisaría 1a de San Lorenzo, pero no se tienen pistas de los responsables.