Federico Mora manifestó a radio Monumental su preocupación en charla con radio Monumental respecto a las trabas que enfrentan los universitarios becados a la vuelta al país cuando desean legalizar sus títulos.

El encargado de Becal señaló que cada beneficiado firma un contrato para retornar al Paraguay por un periodo de cinco años para prestar sus servicios, ya sea reincorporándose a la función pública, realizando emprendimientos propios o concursando para enseñar en las universidades.

Mora mencionó que los becados enfrentan inconvenientes ya desde que presentan sus documentos al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), el cual debe reconocer el título universitario obtenido en el extranjero.

Al superar esta barrera, tras presentar un sinfín de documentación, el master o doctor formado en el exterior se enfrenta ante trabas similares en la Universidad Nacional de Asunción (UNA), cuando desean concursar por la titularidad de alguna cátedra.

Me dicen que hasta hoy la UNA no admite en su equipo titular de docentes a extranjeros (así sea un Nobel) ni a quienes tengan títulos de universidades extranjeras, aunque las haya expedido Harvard. Recuerdan que Roa no fue admitido como profesor en Filosofía. La estupidez sigue

— Luis Bareiro (@LuisBareiro) September 4, 2019