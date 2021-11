La doctora Gloria Meza, presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos, denunció que grandes centros hospitalarios no cuentan con habilitación para operar, tales como el hospital del Trauma, de Barrio Obrero, Clínicas, IPS, el Nacional, de Medicina Tropical, el INERAM, entre otros.

“Al no estar habilitado el hospital, el médico no tiene la seguridad de que su labor será bien concebida y el paciente no tiene seguridad de que saldrá muy bien, porque el hospital puede estar contaminado o no tener los insumos o infraestructura suficiente”, comentó en entrevista con la radio Ñanduti.

La médica señaló que el Ministerio de Salud es la institución de encargada de aprobar las habilitaciones, sin embargo, estos establecimientos hospitalarios, a pesar no de no estar habilitados, operaron siempre así. La Superintendencia de Salud es la que debe hacer cumplir los requisitos, agregó.

La profesional de salud explicó que para obtener la habilitación, es necesario cumplir con una serie de requisitos, como por ejemplo contar con un buen sistema de ventilación, de iluminación, un control de enfermedades infecciosas, no tener a pacientes en pasillos, además de no utilizar el mismo ascensor para subir la comida a los pacientes y también para bajar la ropa sucia (una práctica habitual que es muy peligrosa), entre otros.

Por otro lado, Meza explicó que se sumó recientemente otro problema, luego de que el CONES sacara una nueva resolución en la cual establece que el personal de medicina debe realizar su adiestramiento en centros hospitalarios públicos habilitados, pero ante esta situación, el cumplimiento es prácticamente imposible de cumplir, según refirió. “Nosotros queremos que los 5 a 6 hospitales grandes que tenemos estén habilitados”, dijo por último.