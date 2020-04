José Domingo Almada, abogado de la empresa Eurofarma, denunció el ingreso al país de medicamentos oncológicos que no cuentan con trazabilidad y de control. Respecto a la causa, presentó también una acusación contra Justo Ferreira, por supuestos hechos falsificados de la firma de la empresa brasilera.

El letrado, indicó en contacto con 1000 AM, que el laboratorio Eurofarma existe en Brasil, pero no cuenta con presencia en la India. Añadió además, que Justo Ferreira no tiene autorización para utilizar su nombre.

“Ingresaron al país productos sin trazabilidad ni control, que no sabemos finalmente que pueden ser. Puede ser cebo, agua o puede ser que no sea absolutamente nada. Eran supuestamente medicamentos oncológicos para gente que padece cáncer”, expresó.

Señaló, que la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA), exige una serie de requisitos para el mercado fuera del país, como por ejemplo, Eurofarma es una de las más grandes corporaciones de fabricación de medicamentos y cuentan con control de calidad, según lo manifestado por Almada.

El abogado, dijo que los insumos médicos ingresaron al país con el rótulo, título, envase, marca y sellos de Eorufarma, cuando en realidad dichos productos fueron comprados de la India, de un laboratorio que no tiene vinculación ni sociedad con la empresa brasilera.

El representante legal, dijo que para dicha compra, se emitió una factura que supuestamente Eurofarma vendió esos productos al Paraguay.

“Esa factura no existe en la contabilidad de Eurofarma, esa documentación es falsificada y desconocemos totalmente”, puntualizó.

En ese sentido, explicó que ya solicitaron el informe a la Subsecretaría de Estado y Tributación.

Por otra parte, además de engañar al Ministerio de Salud, en relación con el origen de los medicamentos, piden a Insumos Médicos informar a quiénes pagaron por los medicamentos,

José Almada, hizo énfasis sobre los productos, alegando nuevamente que no son brasileros, no son de Eurofarma, no tienen trazabilidad, y también que las documentaciones, envases y sellos son falsos, por lo que ampliaron la denuncia ante el Ministerio Público

Especificó, que el pedido es saber quién o quiénes están detrás de todo esto, a quién se le pagó, dónde fue depositado el dinero y quiénes son los responsables, al considerar que son importaciones multimillonarias.

“La situación gravísima, imagínese que esa medicación se le dio de tomar muchos pacientes, entonces, el Ministerio Público pida al Ministerio de Salud de que informe desde cuándo se está haciendo la importación de esos productos porque esta operación puede tener mucho tiempo atrás. Gente que está luchando para salvar su vida de una enfermedad grave como es el cáncer, finalmente hay que ver qué se consumió. Por eso alertamos a la fiscalía”, sentencia.