El legislador colorado, Javier Zacarías Irún, opinó que el traslado de la embajada de Paraguay en Israel, de Jerusalén a Tel Aviv, es una falta de respeto.

“Creo que no se debió hacer nunca lo que se hizo de esta manera tan rápida, me parece un enojo justificado”, dijo Zacarías Irún en conversación con la 970 AM.

En la misma línea habló su colega Enrique Riera, quien lamentó mucho la decisión y señaló que por la forma y el momento en que se dio constituye un agravio.

Por otro lado, Óscar “Cachito” Salomón argumentó que Paraguay es un país soberano que toma sus propias decisión y que esta al igual que cualquier otra es legítima.

Por su parte, Juan Afara afirmó que Israel también tendría que enojarse con otros 85 países que también tienen sus sedes en Tel Aviv.

Finalmente, Fernando Lugo aseguró que el error estuvo en el Gobierno anterior, que a poco tiempo de finalizar su gestión realizó este traslado de manera inconsulta.