En entrevista con la radio 650 AM, el legislador oficialista insistió que “no es joda el Covid” y relató su experiencia para que otra persona no cometa su “misma pelotudez” al minimizar la enfermedad y tener que internarse.

“A mí me toma una febrícula un día lunes, al día siguiente consulto, me toman la muestra, en 3 días me dan el resultado que fue positivo. Yo hice mi vida como si nada, no reposé, estuve aislado en casa pero haciendo deportes como si nada, no le di importancia. A los 8 días me repite la fiebre, consulto y me hacen la tomografía y se ve que ya me había afectado los pulmones. Me interné ocho días”, comentó.

“Si tenés COVID, hermano respetá, reposá, tomá todas las medidas correspondientes, no te hagas el loco, esa es la recomendación. Bajás las defensas porque no reposás. No es joda esto, yo soy un tipo que nunca fumé ni tomé, soy un tipo disciplinado en mi vida, tengo una buena alimentación, e igual me fui y me interné por 8 días”, agregó.

El legislador comentó que su esposa solamente perdió el sentido del gusto y no presentó ningún tipo de inconveniente.