El diputado por Misiones Ricardo Wellbach aseguró que Paraguay no tiene las carencias y necesidades que sí las tiene Argentina en torno a la pandemia. Insta a que "reclamen a su presidente".

"Los paraguayos están acostumbrados a que les resolvamos sus problemas", indicó con dureza el parlamentario, en una nota que recopila el portal La Nación de Argentina.

Sus declaraciones se dan luego de que Misiones se oponga a la reapertura de la frontera con Paraguay, específicamente en San Roque González de Santacruz, que une Posadas con Encarnación.

Wellbach tira toda la responsabilidad a Mario Abdo Benítez. "Creo que los paraguayos deben ir a reclamar a su presidente que implemente la Asistencia de Emergencia al Trabajo o el Ingreso Federal de Emergencia", sostuvo.

Añadió que "no tienen que buscar respuestas en otro lado" y que "están en buena situación económica porque no tienen inflación". "Los problemas que uno tenga en su casa, los debe resolver en su casa y no en la casa del vecino", indicó.

Otro de los pasos fronterizos que hasta ahora continúan cerrados es el Tancredo Neves, que une Puerto Yguazú con Foz de Yguazú y Ciudad del Este (Triple Frontera).

Argumenta que la negativa de abrir estos puntos es porque "en Misiones tenemos una situación crítica al igual que en todo el territorio". De hecho, en la referida localidad, el 48% de las camas están ocupadas (162 camas disponibles).

La ciudad cuenta con 137 respiradores para casos graves de covid-19, tiene un paciente en UTI, 80 contagios, 64 recuperados, 3 muertos y 13 casos activos.

Además, de acuerdo a lo mencionado por Wellbach, el uso de una cama en UTI es de 23.700 pesos diarios con medicación y 19.000 pesos sin medicación.