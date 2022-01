La pronunciada sequía y la ola de calor que atraviesa el país elevan la amenaza de incendios forestales que pueden poner en riesgo no solo la seguridad de las personas, sino también el patrimonio natural que resguardan territorios como la Reserva de Biósfera ITAIPU.

Teniendo en cuenta esta realidad, Itaipú Binacional apela al compromiso ciudadano para evitar que el fuego ponga en riesgo las áreas protegidas y demás ecosistemas de la región de Alto Paraná y Canindeyú, principalmente.

Entre las recomendaciones para evitar incendios en áreas protegidas y cualquier otro ecosistema con vegetación se encuentran: no arrojar cigarrillos encendidos, no tirar botellas ni vidrios para evitar el efecto lupa con los rayos del sol, no hacer fogatas ni quemar basura y evitar usar fuego para eliminar la cobertura vegetal.

En caso de que se detecten incendios forestales, es importante comunicar inmediatamente a los bomberos voluntarios de la zona o a las personas encargadas del sitio en cuestión, indicando la ubicación y la magnitud de la quemazón.

Asimismo, se recomienda evitar acercarse al fuego o iniciar el combate debido al riesgo que representa esta acción, ya que se deben contar con equipos especiales para realizar una tarea más efectiva del control de las llamas.

Las causas más comunes de incendios en las áreas protegidas de Itaipú y en otras zonas del país son la quema para renovación de pastizales, la quema de desmontes para cultivos, hoguera de excursionistas y, sobre todo, la acción de pescadores y cazadores furtivos. A raíz de estos siniestros, se pierde una valiosa fauna, así como zonas boscosas de gran valor como el Bosque Atlántico del Alto Paraná, áreas agrícolas y zonas de regeneración natural y artificial mediante reforestación.