Seis años atrás, en pleno tratamiento contra el cáncer de mama que ya llevaba dos años a través de unos controles de rutina, Liz Lugo (48) recibió la noticia de que la enfermedad hizo metástasis en los huesos y ganglios y fue cuando empezó a tratarse en IPS.

El tumor era pequeño en el cerebro y no era operable y la opción era la radiocirugía, procedimiento que no se realiza en el país por lo que empezaron a buscar opciones afuera y llegaron hasta Córdoba, Argentina.

Liz se operó, logró reducir el tumor y debía tratarse solo con medicamentos y fue cuando empezó otra lucha de la paciente ya de retorno al país.

La medicación requerida no forma parte del vademecum del IPS por lo que la familia presentó un recurso de amparo, ganaron, IPS apeló y luego la Corte Suprema de Justicia se ratificó a favor de la paciente para que esta reciba el fármaco Lapatinib por parte de la previsional. Pasaron dos años y el IPS sigue sin cumplir la sentencia.

“Hasta ahora no me entregan el medicamento y nos manejamos con ferias de garage, sorteos, rifas, actividades, ayudas solidarias y así compramos cada mes las pastillas que cuestan 15 millones de guaraníes y son 5 las que tengo que tomar por día y me duran 28 días”, explica Liz con cierta preocupación.

Hace dos semanas realizaron otro sorteo más para la compra de otra partida de medicamentos, lleva un mes sin tomarlos y esto genera la subida de los marcadores tumorales en el cuerpo de Liz, situación que le genera incertidumbre, estrés y una serie de inconvenientes. Lo peor que puede pasar es que a falta de medicación se dispare otra metástasis en algún lugar de su organismo.

“Ya tengo en los huesos y el cerebro y otra más será demasiado y todos los días vivo en una incertidumbre”, afirma sollozando.

El sobrellevar el cáncer en el país es difícil y Liz destaca que no tiene manera de solventar los costos todos los meses pese a que trabaja, su marido también y que recibe mucha ayuda solidaria y que gracias a esto continúa su tratamiento.

“Llevo dos años esperando, no tengo esa plata, tampoco quiero morir, soy joven. Todos los días lucho para levantarme y estar bien. Procuro pero cómo luchar contra algo que no me dan. En cualquier momento me dirán que subieron mis marcadores y tener una noticia así es muy fuerte y triste”, agregó.

Sus días se vuelven difíciles por el dolor intenso y consume morfina para paliarlos, pasa en cama gran parte del tiempo y a la par debe enfrentarse al correr del reloj entre sumas y restas para llegar cada mes a la meta y comprar el medicamento.

Valoró la solidaridad de las personas en todo este tiempo entre sus amigos, familiares, excompañeros y compañeros de trabajo pero es consciente que pedir todo el tiempo cansa a la gente.

“La solidaridad del pueblo es grande pero uno no puede vivir así pidiendo todo el tiempo porque la gente se cansa y tampoco debería pasar esto, se supone que para eso pagamos nuestro IPS”, reflexionó.

Entre las preguntas y respuestas que se hace de su situación, Liz afirma que no tiene conexión política ni amiguismo de nadie para un empujón y conseguir los medicamentos que asegura así se accede en casos particulares. “No tengo amigos consejeros, doctores ni nada y Benigno López (extitular de IPS) me puso en una estadística diciendo que la gente se muere nomás luego pero yo no me quiero morir y su obligación fue haberme proveído el medicamento en su momento y no lo hizo, el anterior dijo lo mismo y que incluso IPS me dio opciones pero para esto no hay alternativas ni reemplazo de drogas. Al nuevo no lo conozco aún”, agregó.

Su pedido en este Octubre Rosa es que cada paciente logre realizar su tratamiento sin contratiempos. “No nos sirve de nada los globos, lazos, luces, eso no nos sirve. Queremos medicamentos en día cuando vamos a hacer nuestra quimioterapia y que haya para todos los casos. Ahora un grupo de 45 pacientes necesitan el pertuzumab que no hay y eso no debería suceder porque tienen su base de cuántos pacientes tienen”, cuestionó la paciente.

Agregó que una vez que se pierde el ciclo de tratamiento es difícil encajar de nuevo porque son muchos los pacientes y se corta la actividad que el medicamento está haciendo en el organismo.

Mientras, Liz seguirá apelando a la solidaridad de la gente y el 22 de octubre tiene cita con el médico para los controles de sus marcadores tumorales y sin la mediación, la situación la asusta, admite.

“Saber que algo no está bien en tu cuerpo desespera, esta enfermedad no es un juego, es la vida”, puntualizó.

En Paraguay, 9,7 mujeres mueren por cada 100.000 con edades comprendidas entre los 40 y 60 años, según datos de la Dirección General de Información Estratégica en Salud.

Debido a que la prevención es una de las armas contra el cáncer, las autoridades destacan que se encuentra en vigencia la Ley Nº 3803/6211 que establece que toda trabajadora, dependiente o no, del sector público o privado, con cargo permanente, temporal o contratada, con cargo electivo o no, goza de licencia remunerada de dos días laborales cada año para someterse a exámenes de Pap y mamografía.

Sin embargo, una asegurada que por Octubre Rosa toma conciencia de realizarse el chequeo anual fácilmente puede lograr un agendamiento para mamografía para enero del próximo año y una vez iniciado el tratamiento, en caso de recibir un diagnóstico, existen medicamentos como el pertuzumab que sigue en falta en la farmacia de la previsional lo que repercute en la continuidad del tratamiento iniciado por las pacientes con cáncer de mama.