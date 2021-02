Marco Elizeche, viceministro de Administración Financiera de Hacienda, indicó al programa Tempranísimo, 970 AM y canal GEN, que la ley sancionada que establece el pago de subsidios a comerciantes y cuentapropistas de ciudades limítrofes con Argentina es muy amplia y no establece criterios de focalización.

“Ellos (los comerciantes) hablan de que tienen una lista pero la ley no dice eso, sino más bien menciona que cualquier empresa puede ser beneficiada. Son 11 ciudades las que están incluidas. Esto no va a salir US$ 10 millones sino muchísimo más”, advirtió.

Cuestionó que la ley no establece qué pasa con las empresas que tienen sucursales en las fronteras pero que están radicadas en Asunción, por ejemplo, o de las farmacias que nunca pararon de trabajar durante la pandemia. “El subsidio debe estar bien focalizado, es dinero de todos los paraguayos. Entendemos que están pasando mal, pero debemos tener cuidado la hacer un subsidio”, agregó

Elizeche comentó que con la SET están revisando el alcance de la normativa para medir el impacto que tendría. “No queremos aún hablar de veto pero creemos que esto no sería aplicable. Lo ideal es dejar de lado este proyecto y presentar otro más aplicable. Eso estamos barajando pero primero queremos discutir con los gremios de la frontera cuando tengamos bien cerrada la propuesta”, reconoció.

Durante una sesión extraordinaria desarrollada el miércoles, la Cámara Baja aprobó el proyecto de ley “Que otorga subsidios excepcionales directos a trabajadores cuentapropistas en situación de informalidad, comerciantes y afines, ubicados en las ciudades de Encarnación, Alberdi, Puerto Falcón, Nanawa, Ayolas, Pilar, Paso de Patria, Humaitá, Cerrito, General Díaz, Mayor Martínez (Itá Corá), Villa Oliva, Villa Franca, Natalio (Puerto Triunfo), Mayor Otaño y San Rafael del Paraná, respectivamente”.

La medida tiene como principal finalidad brindar una asistencia económica a los propietarios de comercios y trabajadores informales de las localidades limítrofes con Argentina, en vista a la crisis generada como consecuencia del cierre de fronteras.

Para el efecto, se otorgará un subsidio de G. 3.000.000 por un plazo de tres meses (a partir de la aprobación de la ley) para comerciantes en general, personas jurídicas o físicas, debidamente identificados con la presentación del RUC y la Patente Comercial.

Asimismo, se estipula el pago de G. 500.000 a empleados en general y personal de apoyo de los comercios, trabajadores informales, cambistas, vendedores ambulantes, carretilleros, taxistas, guardias de seguridad y otros, esto también por el término de 3 meses.

Para el financiamiento del subsidio se faculta al Poder Ejecutivo la utilización del saldo no ejecutado previsto en la Ley Nº 6.680/2020, con un tope de hasta USD 10.000.000.

El Ministerio de Hacienda, en coordinación con los gobiernos departamentales y municipales, será el encargado de elaborar la lista de los beneficiarios que califiquen para recibir el subsidio, de acuerdo a los requisitos establecidos en el decreto reglamentario.