El titular de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, Iván Ojeda, aclaró que esta pesquisa se está realizando de manera experimental y que los datos publicados aún no son oficiales. Explicó que se está evaluando el comportamiento de las estimaciones de percepción a lo largo del año, ya que se trata de respuestas subjetivas que podrían verse afectadas por situaciones coyunturales. “Lo que se publicó es algo muy parcial, no representa el promedio de todo el año y por eso aún no está disponible en nuestra página”, manifestó a la radio Universo 970 AM.

“Nosotros dependemos de la Secretaría Técnica de Planificación y compartimos los datos con ellos, pero fue bajo embargo. No era para difundir y publicar, sino para estudiar”, respondió al ser consultado sobre si existía una posibilidad de filtración de la información al ministro Petta.

Ojeda aseguró que pondrán los resultados de la encuesta a disposición de la ciudadanía, una vez que se agoten todas las verificaciones técnicas a los datos del módulo de percepción y agregó que los indicadores pueden variar hasta fin de año.