El Consejo de Presidentes de Gremios del Sector Jubilados y Pensionados Bancarios, Secretarios Generales aglutinados en la Federación de Trabajadores Bancarios del Paraguay (FETRABAN), Secretarios de Sindicatos Bancarios del Sector Privado Activo y de Bancos Oficiales, informaron mediante un comunicado los detalles de las movidas que el sector de los bancarios realizará para “proteger la seguridad social de sus afiliados rechazando la imposición de pagar IVA sobre los intereses de préstamos de la Caja Bancaria”, según expresiones del Lic. José Colucci, presidente del Centro de Jubilados y Pensionados Bancarios del Paraguay.

Los bancarios manifestaron su absoluto rechazo a la inscripción, resolución mediante y de oficio, de la Caja Bancaria como Agente de Retención del IVA sobre los intereses de los préstamos, según la interpretación por parte de la SET de la Ley 5061/2013, hoy derogada por la LEY 6380/19, con vigencia desde Enero 2020, donde en su art. 100, inc. 7, exonera expresamente de impuestos las operaciones de venta de bienes o prestación de servicios (préstamos) realizados por las Entidades de Seguridad Social, con sus afiliados, y deroga la Ley 5061/2013.

Entre las resoluciones arribadas por los gremios afines a la Caja Bancaria resaltan entre otras, salir a las calles, dialogar con autoridades parlamentarias, asociaciones de bancos y continuar con otras acciones legales, hasta lograr justicia social en defensa del derecho y respeto a la seguridad social.

“Destacamos y valoramos las acciones legales de férrea defensa sobre el NO PAGO DEL IVA por parte de nuestros representantes y actuales administradores de la Caja Bancaria, bajo la presidencia de José Caballero y los miembros del Consejo: Angel Chamorro, Xavier Hamuy y Miguel Oro, quienes no descartan recurrir incluso hasta en la Corte de la Haya de ser necesario”, siguió destacando Colucci.

Los dirigentes bancarios señalaron que el origen de los fondos de la Caja Bancaria, provienen de los aportes de sus propios afiliados. Defienden el valor social de la entidad al no utilizar fondos públicos. Los fondos prestables generan rentabilidad financiera que a su vez genera rentabilidad social, en otras palabras beneficios para sus jubilados y pensionados. Sostienen que la finalidad de la Caja Bancaria no es la de generar lucro o distribuir dividendos, razón por la que dichos fondos no deben estar sujetos a impuestos, citando incluso países de la región cuyas entidades de seguridad social están exoneradas de impuestos.

SET NO EMITE CCT A LA CAJA

“A la fecha, por una actitud que calificamos de injusta y perjudicial por parte del titular de la SET, esta entidad no emite el Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT), por lo menos hubiera expedido en situación de controversia (considerando los litigios judiciales en curso) o el de no contribuyente, que es lo que corresponde”.

Esta injusta decisión incide negativamente en el flujo económico del país, pues impide que unas 280 (doscientos ochenta) solicitudes de compañeros por préstamos hipotecarios por cifras millonarias (Más de 102.000 millones) no puedan ser desembolsados desde el mes de noviembre de 2020 hasta la fecha, porque al no contar con el CCT no es posible inscribir las hipotecas en el Registro Público.

Pérdidas en Intereses sobre los préstamos de los últimos tres meses en promedio PYG 2.700 Millones, originando un perjuicio económico y financiero considerable a la Caja Bancaria (pérdidas de intereses), pérdidas de honorarios a los escribanos y, lo más importante, los compañeros quedan sin poder realizar la compra de sus viviendas, la construcción y reparación de sus casas u otras inversiones en el hogar.