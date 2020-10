En la ocasión afirmó en charla con los medios de prensa que no es dueño de la carga incautada en Villeta, sino que se desempeña como intermediario entre los vendedores del carbón y los compradores del extranjero. “Yo nunca recibí nada, yo solamente era intermediario de los compradores y exportadores. No tengo nada que ver con la carga que se encontró. Alguien me está queriendo hacer la cama. No tengo ni idea como apareció”, sostuvo.

“Solamente quiero que esto se resuelva lo antes posible, mi familia está sufriendo mucho, injustamente, yo estoy sufriendo injustamente. Soy el más interesado en saber quién está detrás de esto. Les aseguro que no soy yo. En mi vida no vi un gramo de cocaína, no sé lo que es”, dijo además.

Durante esta audiencia, la jueza Rosarito Montanía ordenó la prisión preventiva de Christian Turrini. Por seguridad lo hará en la Agrupación Especializada, según informó el periodista Aldo Ysfrán a radio Universo 970 AM.

El exdirector de la TV Pública fue imputado por la fiscala Elva Cáceres bajo los cargos de tráfico internacional y tenencia de cocaína, ya que figura como el propietario de la carga que iba a ser enviada a Europa desde el puerto de Villeta.

La agente del Ministerio Público también dijo que están analizando la participación de Alberto Ayala propietario de la empresa A3 que proveyó parte de la carga de carbón donde se encontraron los 2.500 kilos de cocaína. Todavía no se sabe el total de la carga.