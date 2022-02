Cristian Picha Ricardi (24) fue el que declaró y acusó a su compatriota Víctor Álvaro Roca (46) de ser el que mató a Vasilievich, también comentó que fueron contratados para venir a cobrar una cuenta al kazajo, pero negó que la idea era matarlo.

Picha Ricardi dijo que él iba a cobrar US$ 10.000 y Roca recibiría US$ 30.000, que se les iba a pagar una vez que volvieran a Bolivia, pero no dio detalles de quién o quiénes les contrataron, ni por qué era la deuda.

Para los investigadores estas dos personas ingresaron al país con la intención de matar al kazajo y no de cobrar dinero alguno, eso se desprende de los hechos que se dieron y la forma en que se planeó todo desde un principio.

Picha y Roca, alquilaron una vivienda en la ciudad de San Antonio, que les iba a servir para llevar a la víctima a matarlo y desmembrarlo. Según Picha ellos sabían que los miércoles y domingo Mikhael Vasilievich se encontraba solo en su motel de Emboscada, eran los días en que sus empleados tenían libre. Por esa razón lo fueron a buscar el miércoles 2 de febrero lo secuestraron sin que nadie los viera, llevaron al kazajo hasta el dúplex en San Antonio y a decir de Cristian Picha, fue Roca el que golpeó hasta matar a Mikhael, quien agonizó por 24 horas antes de morir.

Esta versión por el momento no fue desmentida por Víctor Roca, quien se niega a declarar. Pero queda claro que hay una persona cercana a Mikhael que les dio las coordenadas del kazajo, el movimiento de sus empleados y otros detalles.