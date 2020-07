La moderna edificación de la nueva sede policial en Yuty cuenta con todas las comodidades para el alojamiento del personal policial y la atención a la ciudadanía, estacionamiento para patrulleras, sanitarios modernos, comedor, cocina, oficinas y un bloque especial para la recepción y hospedaje de agentes policiales de visita en la zona.

El acto de inauguración estuvo encabezada por el ministro del Interior, Euclides Acevedo, quien resaltó el esfuerzo de la comunidad y de las autoridades locales en la construcción y equipamiento mobiliario de la obra.

“No hay progreso si no hay seguridad, no hay seguridad económica, ni seguridad política, si no hay seguridad ciudadana, por eso, lo que están celebrando los yuteños es una educación cívica por vía comunicacional a toda la república, de cómo tiene que funcionar una comunidad: un acuerdo inteligente entre la Policía y su municipio, entre el gobernador y las fuerzas vivas”, expresó Acevedo.

Las autoridades que participaron del acto de inauguración fueron el gobernador del Departamento de Caazapá, Pedro Javier Díaz Verón; el intendente municipal de la ciudad de Yuty, Ever Vera Dávalos; el comandante de la Policía Nacional, Francisco Resquín Chamorro.

También estuvieron presentes, el jefe de la Comisaría 2° de Yuty, Crio. Ppal. Dérlis Antonio Melgarejo Duarte; la directora general de Migraciones, María de los Ángeles Arriola; concejales departamentales, concejales municipales, de organizaciones civiles, entre otros.