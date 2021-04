“CADEP parece esas encuestadoras baratas que ponen los números a la medida del cliente, entonces esas empresas encuestadoras te dicen, cuánto querés que te ponga en intención de votos y aparece una intención de votos fantásticamente a favor del tipo que contrató la encuesta”, señaló José Ortiz.

En otra parte el empresario tabacalero apuntó que: “CADEP demostró con su informe que la industria tabacalera paga todos sus impuestos y declara toda su producción, ese es el resultado final”

“Este estudio no te puede llevar más de 15 días, es un estudio’i. Ellos instalan esta supuesta evasión en el momento más sensible de la sociedad paraguaya cuando todo el mundo está con dificultades, con pérdida de empleo, gente que fallece, que no tiene cama. En ese momento instalan que hay un sector de la industria que evade US$ 400 millones al año”, señaló.

“La CADEP debe pedir disculpas y reconocer su error y se terminó la demanda. Somos los mayores contribuyentes del país y nos dijeron que evadimos US$ 400 millones y quieren que nos callemos, la acción jurídica está y se va hacer hasta que CADEP se retracte”, sentenció con firmeza José Ortiz.