El cielo estará mayormente nublado, soplarán vientos del sur y la temperatura más elevada será de 26º C.

Para mañana miércoles anuncian un clima fresco a cálido, cielo parcialmente nublado y vientos del sureste. La mínima estimada es de 17º C y la máxima de 29º C.

El jueves se prevé un tiempo fresco a cálido, cielo parcialmente nublado y vientos del sureste. Las extremas irán entre 17º C a 30º c.

El viernes el amanecer continuará agradable, con solo 17º C, pero la tarde será mucho más cálida, con una máxima de 33º C. No se observan probabilidades de lluvia.