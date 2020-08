Una gran indignación causó hace un par de días el fotógrafo Abdala Oviedo, quien utilizó sus redes para dar consejo a sus seguidores de qué medicamentos tenían que tomar para curarse del Covid-19, hasta la Sociedad Paraguay de Neumología salió al paso y alertó sobre los peligros de este tipo de actos, sin embargo el hecho no está enmarcado en nuestra legislación como delito.

La fiscala Silvana Otazú, al ser consultada por este hecho en particular señaló, que si bien sabemos que los únicos que están habilitados para dar recetas médicas son los doctores, este tipo de publicaciones como la que hizo el fotógrafo Oviedo no constituye delito. “La gente no puede dejarse llevar por este tipo de consejos y después decir que fueron engañados, ya que se sabe que los médicos son los únicos que pueden recetar fármacos”, dijo la fiscala.

La agente del Ministerio Público sin embargo recordó que si la personas utilizan las redes sociales para amenazar con infectar con el virus a otras, eso si es penado y es más dijo que ella misma ya imputó a varias personas por hechos como este.

En la Argentina la conductora de televisión Viviana Canosa, por ejemplo fue imputada beber dióxido de cloro, en su programa como un medicamento contra el Covid-19. La comunicadora fue procesada por ejercicio ilegal de la medicina.

La fiscala Otazú dijo que en nuestra legislación no está previsto esto como delito. Si bien existe la figura del ejercicio legal de la medicina, no se enmarca en lo que realizó el fotógrafo Abdala Oviedo.

De esta manera los “Covid influencers” pueden seguir realizando este tipo de irresponsables posteos, ya que existe un vacío legal para estos actos en nuestro país.

Sin embargo el Dr. José Fusillo, titular de la Sociedad Paraguaya de Neumología, se mostró muy preocupado por este tipo de actos y recordó los peligros que conlleva la automedicación, por lo que pidió que se tenga mucho cuidado en seguir consejos de cuentas no oficiales en las redes sociales.

Luego que las críticas arreciaran contra Oviedo por sus publicaciones, salió a decir que sus dichos fueron sacados de contexto por la prensa y que nunca dio consejos a sus seguidores, solo comentó cuales eran los medicamentos que estaba tomando, para superarse la enfermedad.

Sin embargo para evitar quedar en evidencia que sus dichos no se apiadaban de lo que publicó, borró su posteo donde fungía de médico.