En los problemas visuales puede haber herencia como en los casos de astigmatismo, miopía, hipermetropía alta y otros. Si los niños cuentan con un historial familiar de padres con alguno de estos diagnósticos se debe intensificar con ellos los controles oftalmológicos.

El astigmatismo es una imperfección en la curvatura de la cornea o el cristalino del ojo, por lo general estos poseen una superficie lisa que se curva de manera equitativa en todas las direcciones, cuando no se encuentran lisos o no poseen la curvatura uniforme, los rayos de luz no se refractan o doblan correctamente.

La Oftalmopediatra Gloria Miers de la Cátedra y Servicio de Oftalmología de Clínicas explicó que esta patología puede corregirse con la utilización de anteojos, además del apoyo quirúrgico que dependiendo del parámetro puede ser operable en na edad promedio de 20 a 22 años.

Por su parte, la Oftalmo Pediatra Rocío Cárdenas mencionó que por lo general, el astigmatismo se asocia con la conjuntivitis alérgica, por ende profilácticamente se ofrece un tratamiento para evitar frotar los ojos con gotas o compresas frías.

“El paciente debe aprender a no fregarse los ojos, ya que de esa manera está evitando a que el astigmatismo progrese”, coincidieron las profesionales.

Por último, instaron a laos padres a estar atentos ante molestias y acudir a la consulta oportuna con los especialistas.