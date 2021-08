Durante este miércoles, el mandatario participó del acto de inauguración de pavimentación asfáltica de la ruta de la Caña, en el tramo San José de los Arroyos – Tebicuary.

Durante la ocasión, destacó que con esto demuestra que cumple con sus promesas hechas durante la campaña electoral. “Los beneficios se ven en el tiempo, todas estas inversiones que estamos viendo, forman parte de una planificación estratégica que hicimos para dar ánimo y apoyo a la gente que trabaja, la cual sacará adelante al país”, agregó.

Además el mandamás aseguró que para él es un debate obsoleto indicar que la seguridad es un bien de la derecha o la izquierda, porque en realidad la seguridad es un bien de la democracia. “A la gente no le interesa quién es izquierda y quién es derecha, la gente quiere soluciones para sus problemas cotidianos, los líderes tenemos que tener creatividad y compromiso para solucionar los problemas de la gente”, acotó.

Por otra parte, Marito Abdo indicó que Dios da las peores batallas a sus mejores soldados y que la gente luego le aplaudirá a él -cuando termine su mandato- por todo lo que hizo.

“Dios me malcría a mí, le dije tus batallas son para tus mejores soldados y muchas batallas ya me dio, pero también le pedí que los aplausos no sean de entrada porque ahí tenés muchos porque recién entrás, (pedí) que los aplausos sean de salida y (estoy seguro que) vamos a tener el reconocimiento y los aplausos de salida, cuando la gente haga una evaluación justa del tiempo que nos pasó”, alegó.

Sostuvo que como todo ser humano cometió errores durante la administración de tiempos muy difíciles. “La pandemia golpeó al mundo y a nuestra economía, la gente quedó en sus casas mirando las noticias, mucha gente se quedó sin trajo y hubo malestar ciudadano que tuvimos que administrar, tuvimos que generar estabilidad en tiempos de inestabilidad, dos juicios políticos, y venimos tratando de reconciliar a la nación”, aseguró.