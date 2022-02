Un niño de 9 años de la comunidad indígena de Bella Vista, Amambay, fue mordido por una víbora hace 8 días atrás. Lastimosamente perdió la pierna porque no recibió los primeros auxilios, debido a que un pastor dijo a los padres que lo iba a "sanar con una oración". Ya se presentó una denuncia en su contra.

Digna Morilla lideresa del pueblo Paĩ Tavytera, manifestó en diálogo con la radio 1020 AM que tuvo conocimiento del caso luego de la comunicación que mantuvo con médicos del puesto de Salud de Yby Yaú, donde le pidieron que intervenga en lo ocurrido.

"A mi me llamó la doctora del puesto, me dijo que quería mi ayuda porque había un niño de 9 años al que le mordió una víbora, pero la comunidad se apropió de él porque un pastor dijo que lo iba a curar con una oración", expresó Morrilla.

Según detalló, el pastor identificado como Ariel Báez Fernández discutió con el personal de blanco y de buenas a primeras no quiso entregar al paciente. No obstante, finalmente se logró sacarlo y al observar que la pierna del pequeño estaba en malas condiciones, lo derivaron hasta el Hospital de Acosta Ñú, donde no hubo otra opción que amputar el miembro inferior.

"Ayer le llamé a la doctora, me dijo que estaba mal y que perdió su pierna, esto es por culpa del pastor. La abogada ya presentó una denuncia en su contra", confirmó la lideresa, señalando que la mamá del niño está con él, pero que de momento se hace la 'ñembotavy'.

Finalmente, afirmó que los pastores están haciendo mucho daño, ya que entran a las comunidades y descomponen la sociedad. "Nosotros tenemos nuestra estructura, nuestro manejo", puntualizó.