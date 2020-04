Una madre solicitó al ministro de Educación, Eduardo Petta, que revea su intención de que las amas de casa se transformen en docentes de sus hijos, porque muchas de ellas no poseen la capacidad para enseñar.

Una mujer grabó un video dirigido al ministro del MEC, Eduardo Petta, para hacerle llegar el inconveniente que se registra en numerosos hogares, especialmente en el interior del país.

La ciudadana, cuya identidad no trascendió, mencionó en su mensaje que desde las instituciones educativas envían una excesiva cantidad de tarea a los estudiantes y que pretenden que las madres y padres sean quienes expliquen.

“Si vos mismo no entendés, cómo le vas a explicar a tus hijos. No quieran pretender que las amas de casa seamos maestras. Cada uno tiene su profesión. Hay muchas madres que apenas leen y no terminaron sus estudios. Solamente lo básico podemos enseñarles, como barrer, planchar, leer”, esgrimió.

Al parecer de la madre será mejor que el MEC decrete que se pierda el año lectivo y recién retomar el siguiente año.