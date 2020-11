“Lo he pensado con mi familia y mis amigos y ayer me llamó nuevamente el presidente y tomé la decisión de aceptar el ofrecimiento de servir al país”, confirmó el senador Luis Alberto Castiglioni en comunicación con la 1080 AM.

Reconoció que solamente aguarda el decreto del Ejecutivo que será emitido en las próximas horas y que posteriormente presentará formalmente su pedido de permiso ante el Congreso Nacional.

Adelantó que su prioridad apuntará a conservar los puestos de trabajo y a recortar los plazos para la creación y apertura de empresas.

Respecto a su pasado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, admitió que es una etapa dolorosa de su carrera, principalmente en relación al acta de Itaipú, para la que dio instrucciones precisas que según él, no se materializaron en el documento.

La actual ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer, iría como asesora del Ejecutivo en asuntos Internacionales, vacancia dejada por Federico González.